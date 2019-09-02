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Медведев: проблема детских садов для детей от 3 до 7 лет решена в 75 регионах

За последние годы было создано свыше миллиона мест

КРАСНОГОРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Проблема детских садов для детей от 3 до 7 лет решена в 75 регионах страны. Об этом в понедельник заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по строительству школ и детских садов.

"Напомню, что мы за последние годы проделали большую работу на всех уровнях власти, чтобы разобраться с очередями в детских садах для детей от 3 до 7 лет. Было создано более миллиона мест", - сказал он.

"В 75 регионах эта тема полностью решена. В части регионов все равно есть определенные шероховатости, некоторые регионы находятся в довольно сложном положении. Но мы этим занимаемся", - добавил премьер.

Медведев призвал региональные власти ускорить работу в этой связи и напомнил о том, что теперь необходимо заниматься проектом по созданию доступности ясельных групп.

"Исходим из того, что такая доступность должна быть обеспечена к 2021 году по всей стране", - подчеркнул глава кабинета министров.

Деньги на указанные цели в бюджете предусмотрены. Начиная с 2018 и до конца 2021 года речь идет о 157,5 млрд рублей, за счет которых предполагается создать 235 тысяч дополнительных мест для детей до трех лет. Около 20 тысяч мест уже появилось.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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