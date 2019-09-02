Глава Дагестана Васильев открыл новую школу в Каспийске

МАХАЧКАЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Средняя общеобразовательная школа №13 на 800 ученических мест открылась в понедельник в городе Каспийске. Участие в церемонии ее открытия принял глава Дагестана Владимир Васильев.

"Сегодня мы торжественно открываем новую школу на 800 учащихся. Также в эти минуты открываются еще 4 школы: еще одна в Каспийске, в селе Коркмаскала Кумторкалинского района на 504 ученических мест, в городе Южно-Сухокумске на 500 мест и в селе Новокаре Бабаюртовского района на 320 мест", - сказал Васильев.

По его словам, открытие школы позволяет "снять нагрузку с других школ". "Она укомплектована новейшими средствами обучения и воспитания, предметными кабинетами. Мы будем и дальше создавать условия для наших детей", - добавил глава региона.

"Сегодня замечательный день - День знаний - и он для нас особенный в связи с тем, что у нас в городе открываются две новые школы. Сегодня за школьной партой муниципальных образовательных учреждений города Каспийска сядут более 16 тыс. детей, из них 2425 первоклассников", - сообщил Магомед Абдулаев.

Он добавил, что в школу №13 приняты 830 обучающихся, в том числе 280 первоклассников. "Надеемся, что обучающиеся средней школы №13 оправдают ожидания своих родителей и педагогов. В новой школе есть прекрасные возможности для реализации творческого потенциала и способностей как педагогов, так и обучающихся", - сказал мэр.

От имени родителей учащихся новой школы выступила мама одного из школьников Аида Раджабова, которая дала напутствия учащимся и поблагодарила власти республики.

После церемонии открытия глава Дагестана осмотрел помещения школы. Убедившись, что в учреждении созданы все условия для обучения и развития детей, Васильев предложил дополнительно закупить книги для школьной библиотеки, исходя из потребностей учащихся.

По данным пресс-службы администрации главы и правительства Дагестана, строительство школы в Каспийске было начато в 2018 году в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". Здание школы, которая будет работать в одну смену, состоит из 7 блоков, которые включают учебные корпуса, актовый зал, пищеблок, столовую и спортзал.