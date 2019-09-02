Ясельные группы открыли в двух детсадах в Нальчике

НАЛЬЧИК, 2 сентября. /ТАСС/. Два ясельных корпуса для детей в возрасте от полутора месяцев до трех лет открыли в Нальчике на базе детского сада № 29 при школе № 31 и сада № 59 при школе № 11. Об этом сообщил в понедельник ТАСС врио главы Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Казбек Коков.

"Я считаю, что сделано все на должном уровне, оборудование, которое стоит в детсаду, тоже достойное, я удовлетворен. Это реализация национальных проектов. В этом году будут у нас 29 объектов, именно ясельных корпусов. Сегодня все идет по графику, уверен, что все это реализуем в полном объеме", - сказал Коков после посещения одного из блоков.

Как пояснил ТАСС директор школы № 31 Анзор Егожев, блок готов к приему детей. "Пристройка, которую мы сегодня открываем, рассчитана на 60 мест: три группы по 20 человек. Мы располагаем всем: у нас прекрасная обстановка, много игрушек, все нормы СанПиНа выдержаны", - сказал он, отметив, что практически все места уже заполнены, но прием детей продолжается.

Директор школы уточнил, что дополнительно в сад наняли восемь воспитателей и четыре нянечки. "Это люди с большим педагогическим стажем, они прошли специальную курсовую переподготовку, каждый из них получил навыки и сертификат по медицинскому обслуживаю детей", - добавил Егожев.

Как ранее сообщали в правительстве региона, новые дошкольные учреждения вводят в эксплуатацию в сельских поселениях Плановское, Исламей, городах Нальчик, Майский и Терек, это даст возможность обеспечить местами в яслях 280 детей. Всего до конца 2019 года в республике будет создано 960 дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте до трех лет. На эти цели КБР из федерального центра предоставлен межбюджетный трансферт в размере более 585 млн рублей.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.