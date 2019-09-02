Более 170 новых школ открылись в России к новому учебному году

КРАСНОГОРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Более 170 новых школ открылось в России к началу учебного года. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по строительству школ и детских садов.

"К началу учебного года двери открыли более 170 новых учебных заведений, из них 58 построены с привлечением федерального ресурса", - сказал он.

По словам премьер-министра, до конца 2019 года ожидается введение еще более 200 объектов. 67 из них возводятся при федеральном финансировании.

Премьер назвал такие темпы хорошими и призвал их придерживаться в дальнейшем.

Медведев напомнил, что на строительство школ в сельской местности в бюджете с 2016 по 2021 год на условиях софинансирования с регионами предусмотрены около 200 млрд рублей. За счет них уже появилось свыше 155 тысяч новых учебных мест.

Точки роста

"Современные удобные здания школ прямо влияют на желание самого ребенка приходить туда учиться. Но это так же важно, конечно, как и интересная школьная программа", - отметил председатель правительства.

Премьер напомнил, что государство много внимания уделяет учебному процессу, стараясь заинтересовать детей. В некоторых школах вводятся новые обязательные предметы, такие как шахматы в начальных классах.

"Даже в селах появляются классы с высокотехнологичным оборудованием. Это интерактивные панели, 3D-принтеры", - привел пример глава кабинета министров.

К концу 2024 годы подобных точек роста, по его словам, в стране должно стать 16 тысяч, а в новом учебном году такие центры открылись приблизительно в 2 тысячах сельских школ.

"Надеюсь, что это будет хорошим подарком ко Дню знаний", - заключил премьер.