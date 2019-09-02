В Северной Осетии труженникам села вручены жилищные сертификаты

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии вручили жилищные сертификаты 15 специалистам, проживающим в сельской местности. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы и правительства республики.

"В Доме правительства состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство или приобретение жилья 15 сельским жителям - труженикам в сфере образования, здравоохранения и сельского хозяйства. Поздравил гостей со знаменательным событием глава Северной Осетии Вячеслав Битаров", - говорится в сообщении.

Всего в этом году сертификаты получат 96 семей, что на 72 семьи больше, чем годом ранее. Сертификаты получат 31 житель села, трудоустроенные в сфере агропромышленного комплекса, 20 - в сфере здравоохранения, 43 - в сфере образования, двое являются социальными работниками.

Улучшение жилищных условий стало возможным благодаря реализации министерством сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии федеральной целевой программы "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов".