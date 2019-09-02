Владикавказ готов к отопительному сезону на 80%

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 сентября. /ТАСС/. Более 50 объектов теплоснабжения во Владикавказе будут обновлены в этом году. Город готов к отопительному сезону на 80%, сообщается в понедельник на сайте администрации местного самоуправления (АМС) Владикавказа.

"Все работы ведутся с опережением сроков. Сейчас город готов к отопительному сезону на 80%", - говорится в сообщении.

Всего на территории Владикавказа расположены 108 котельных и 44 центральных тепловых пункта. В текущем году обновлению подлежат более 50 объектов теплоснабжения. В настоящее время идут работы по монтажу оборудования и замене теплотрасс для улучшения качества подачи отопления в многоквартирные дома и социальные объекты города.

Все объекты должны быть готовы к полноценной работе 1 октября.

К отопительному сезону планируется заменить более 7 км теплотрасс. Замена изношенных участков трубопроводов проводится одновременно во всех районах города. Также утеплено и заменено более 5 км воздушных теплотрасс.

Всего по Северной Осетии на подготовку к отопительному сезону в 2019-2020 году направлено более 405 млн рублей.