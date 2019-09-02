Академическому университету Санкт-Петербурга присвоили имя Жореса Алферова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому Академическому университету РАН присвоили имя нобелевского лауреата по физике Жореса Алферова. Соответствующий приказ Министерства науки и высшего образования РФ зачитал в понедельник на церемонии, посвященной началу учебного года, председатель городского комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.

В июле президент России Владимир Путин распорядился решить вопрос о присвоении имени Жореса Алферова Академическому университету, а также рекомендовал правительству Санкт-Петербурга установить мемориальную доску, посвященную нобелевскому лауреату.

Университет был основан в 1999 году как научно-образовательный центр Физико-технического института (ФТИ) имени А. Ф. Иоффе РАН. Инициатива организации центра принадлежала директору ФТИ, академику Алферову, который с тех пор был бессменным ректором университета.

Как сообщил ТАСС и.о. ректора Академического университета Платон Карасев, в учреждении стремятся сохранять традиции, заложенные его основателем.

"Будет продолжена традиция избрания почетных докторов Академического университета. Для выдвижения кандидатур будет создана комиссия из почетных докторов разных лет, среди которых много нобелевских лауреатов", - отметил Карасев.

По его словам, "идет обновление команды, что даст новый мощный импульс университету".

"Вся команда университета и так была одной из самых молодых в стране по среднему возрасту, и сейчас мы будем стараться это состояние поддерживать", - отметил и.о. ректора.

Нобелевский лауреат

Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. После окончания школы без вступительных экзаменов был зачислен в Ленинградский электротехнический институт, окончил его с отличием в 1952 году, затем защитил кандидатскую и докторскую диссертации. В 1972 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1979 году стал академиком.

В 2000 году Алферову совместно с американскими учеными Джеком Килби и Гербертом Кремером присуждена Нобелевская премия по физике. Алферов и Кремер получили ее за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике, Килби - за участие в изобретении интегральной схемы.

В 2001 году Законодательное собрание Санкт-Петербурга присвоило Алферову звание Почетного гражданина города. Жорес Алферов скончался в ночь на 2 марта 2019 года на 89-м году жизни.