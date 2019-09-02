В Дагестане впервые по программе "Земский учитель" трудоустроили 50 педагогов

МАХАЧКАЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана в текущем году трудоустроили 50 педагогов в сельских школах, каждый из них по программе "Земский учитель" получил по 1 млн рублей. Об этом в понедельник сообщил глава Дагестана Владимир Васильев.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 20 февраля предложил с 2020 года запустить программу "Земский учитель". По его словам, педагоги, которые захотят переехать на работу в села и малые города России, получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей.

"Мы впервые из нашего очень скромного бюджета выделили 50 млн рублей для учителей сельских школ. 50 выпускников наших вузов поехали в село с подъемными в миллион рублей. Мы надеемся, что и далее будем этим заниматься", - сказал на церемонии открытия новой школы в Каспийске глава региона. Он добавил, что власти республики будут для них "создавать условия для того, чтобы дети и в селе, и в поселке, и в столице имели равные возможности".

Дагестан выступает пилотным регионом в России в реализации данной программы. По условиям программы, ее участниками могут стать молодые педагоги и учителя со стажем не старше 50 лет, проживающие как в Дагестане, так и за его пределами. Педагоги-участники получают по 1 млн рублей на строительство или покупку, а также благоустройство жилья на территории выбранного района с условием обязательной отработки в течение не менее пяти лет.

По данным Минобрнауки Дагестана, в этом году было предусмотрено 50 вакансий в разных районах региона. Большой отклик проект нашел у выпускников педагогических вузов республики. Районные власти готовы не только принять молодых специалистов, но и оказать им дополнительную финансовую поддержку и необходимую помощь для комфортного жизнеобеспечения на селе, уточнили ранее в министерстве.

Как отметила вице-премьер-министр образования науки Дагестана Уммупазиль Омарова на совещании у главы республики в конце июля, в текущем году по республиканскому проекту "Сельский (земский) учитель" планируется на 20% сократить дефицит педагогов в сельских школах региона, который на 1 июля составляет 249 человек. Наибольшую нехватку сельские школы региона испытывают в учителях английского языка - 113, математики - 40, русского языка - 27.