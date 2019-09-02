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Северный Кавказ

Пять новых школ заработали в Чечне в День знаний

До конца года в республике откроют еще 14 образовательных учреждений

ГРОЗНЫЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Пять новых общеобразовательных учреждений заработали в Чечне в День знаний, еще 14 планируется открыть до конца 2019 года. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на линейке в школе №1 им. Ахмата Кадырова в селе Ахмат-Юрт, где он учился.

"В Чеченской Республике за парты сядут 282 тыс. учащихся. Дорогу в мир знаний для себя откроют более 30 тыс. первоклашек. С началом нового учебного года свои двери открыли пять новых образовательных учреждений, до конца года в строй вступят еще 14 школ", - сказал Кадыров.

По его словам, на сегодняшний в республике функционируют 479 школ. "Они оснащены всем необходимым: компьютерной техникой, учебниками, также имеются специализированные классы. Мы прилагаем большие усилия для полной ликвидации в республике трехсменного обучения", - добавил глава республики.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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