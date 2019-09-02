В пятигорских школах установлены контейнеры для раздельного сбора мусора

ПЯТИГОРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Контейнеры для раздельного сбора отходов установили в школах города-курорта Пятигорска Ставропольского края. В обычные дни их по назначению будет использовать техперсонал, а в ходе экологических уроков такие контейнеры помогут школьникам закрепить знания на практике, сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

"Специальные оранжевые емкости для раздельного сбора размещены на площадках рядом с баками для твердых коммунальных отходов. Установка спецконтейнеров в школах - один из важных шагов к цивилизованному разделению ТКО, отбору полезных фракций для дальнейшей переработки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, контейнеры установлены практически во всех школах города, в нескольких детских садах и центре детско-юношеского туризма.

"Такой контейнер нам нужен. С ребятами мы говорили об этом еще в прошлом году, проводили занятия и мастер-классы по экологии. Очень важно, чтобы дети с ранних лет привыкали ответственно относиться к природе и знали, как правильно сортировать отходы", - приводятся в сообщении слова директора СОШ № 5 Валентины Почуевой.

Городская администрация отмечает, что в Пятигорске предварительно определены и другие точки для размещения таких накопителей. Реестр адресов пока проходит необходимые этапы согласования.