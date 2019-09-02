В Железноводске курортный сбор направят на благоустройство Курортного парка

ПЯТИГОРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Курортный сбор в Железноводске (Ставропольский край) в 2020 году планируется направить на благоустройство части Курортного парка, сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

"В следующем году ремонт коснется терренкуров, которые ведут от городской Грязелечебницы и санаториев к бюветам источников "Славяновский" и "Смирновский". По всей протяженности терренкуров будет восстановлено освещение, установлены стилизованные скамейки, а сами тропинки будут вымощены бесшовной плиткой", - приводятся в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

Он отметил, что на эти цели будет направлен весь объем курортного сбора, который получит город в 2020 году. По прогнозам - это порядка 40 млн рублей.

По информации пресс-службы, по итогам семи месяцев текущего года Железноводск перевыполнил установленный план по курортному сбору на 30%, собрав почти 30 млн рублей.

На средства, собранные в 2018 году, в городе-курорте был отремонтирован Лермонтовский терренкур вокруг горы Железной, а сбор 2019 года был направлен на продление Каскадной лестницы.

На Ставрополье с мая 2018 года введен курортный сбор в четырех городах-курортах: Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске. В 2018 году в регионе собрали 185 млн рублей курортного сбора. Общая сумма курортного сбора в крае в 2019 году может превысить 260 млн рублей.