Строительства Дворца танца Эйфмана в Петербурге будет закончено в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Строительство Дворца танца Эйфмана на набережной Невы в центре Петербурга будет завершено в 2021 году, сообщил журналистам в понедельник художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман.

"В 2021 году будет закончено строительство Дворца танца и будет первый выпуск нашей академии - это все как-то совпадает и будет очень гармонично", - сказал Эйфман, имея в виду первый выпуск созданной по его инициативе в 2013 году Академии танца, где обучаются дети от семи до 19 лет.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов на Дне знаний в Академии танца Бориса Эйфмана также сказал, что Дворец танца будет построен в 2021 году.

"Дворец танца Эйфмана будет в 2021 году, мы сделаем все, чтобы его построили - на самом красивом месте, тем более Борис Яковлевич Эйфман сделал все, чтобы там рядом с дворцом были не какие-то другие здания, а прекрасный парк", - сказал Беглов.

Дворец танца должен появиться на набережной Невы в Петроградском районе в центре Петербурга. Ранее планировалось, что он станет архитектурной доминантой Судебного квартала, однако в апреле врио губернатора Петербурга представил президенту России Владимиру Путину проект, согласно которому вместо зданий Верховного суда, судебного департамента и жилых домов на набережной будет обустроена парковая зона и театрально-выставочный комплекс - Арт-парк с Дворцом танца Бориса Эйфмана. Такой вариант получил одобрение главы государства.

Во Дворце танца в Санкт-Петербурге должен разместиться театр народного артиста России балетмейстера Эйфмана. По его замыслу, Дворец танца будет не просто театром балета, но международным центром развития танцевального искусства, будет собирать разные труппы, работающие в разных направлениях.

Автор около 50 балетов, лауреат премий "Триумф" и "Золотая маска" Борис Эйфман известен в мире как основатель своего стиля в хореографии, базирующегося на синтезе классики и современного танца, философии и драматического искусства. Важную роль в его спектаклях играет психологическое начало, а также опора на литературу.