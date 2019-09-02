В Кабардино-Балкарии обновят три моста на единственной трассе, ведущей с Эльбрусу

НАЛЬЧИК, 2 сентября. /ТАСС/. Дорожники капитально отремонтируют три моста на федеральной автодороге А-158 "Прохладный-Баксан-Эльбрус" - единственной трассе, ведущей к горе Эльбрус. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе Упрдор "Кавказа".

"В Кабардино-Балкарии обновят три моста через реку Баксан. На объектах ремонта в селении Бедык (км 35) и близ поселка Нейтрино (км 85) восстановят опоры и пролетные строения, а также обновят проезжие части. Дорожники проведут и берегоукрепительные работы", - говорится в сообщении.

Во время капитального ремонта в селении Исламей (км 45) разберут существующий мост, усилят фундаменты опор, устроят новые опоры и пролетные строения. "Для защиты от подмыва бурным потоком реки Баксан откосы насыпи укрепят железобетонными подпорными стенами. Длина моста III категории составит 57 м, ширина двухполосной проезжей части - 7,5 м. Установят очистительную систему, которая будет фильтровать сточные воды от загрязнений перед попаданием в реку", - уточнили в Упрдор.

Для обеспечения безопасности движения на всех мостах устроят металлические барьерные ограждения, светоотражающие знаки и новую разметку.

В 2018 году курорт посетили более полумиллиона туристов со всего мира. Ежедневно здесь проезжает порядка 5 тыс. автомобилей.