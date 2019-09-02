Специальность "Региональная политика" востребована на Севрном Кавказе

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Специальности, связанные с изучением особенностей региональной политики, являются востребованными и актуальными для всей страны, в том числе и для регионов Северо-Кавказского федерального округа. Об этом на встрече со студентами РАНХиГС сообщил в понедельник министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Обратите внимание на такую специальность как региональная политика - это очень перспективная и актуальная отрасль знаний. Сейчас мы нуждаемся в хороших специалистах, которые бы знали во всех нюансах особенности региональной политики и, в частности, региональной политики применительно к Северо-Кавказскому федеральному округу - это очень важно", - сказал он.

Чеботарев рассказал студентам о проекте платформы "Россия - страна возможностей" "Профстажировки 2.0" для студентов и выпускников вузов, который включил в себя 18 из 25 представленных Минкавказом кейсов в сфере туризма, экономики и экологии. "Студенты РАНХиГС участвуют в этом проекте, теперь студенты получают возможность пройти практику в министерствах, в частности, в Министерстве РФ по делам Северного Кавказа. Это значит, что студенты уже ближе к выпуску могут посмотреть, как реально работает процесс управления, как принимаются управленческие решения, как формируется бюджет, как осуществляется региональная политика", - пояснил он.

Новая платформа проекта "Профстажировки 2.0", который реализуют Общероссийский народный фронт (ОНФ) и АНО "Россия - страна возможностей", позволит студентам готовить курсовые и дипломные работы по прикладным заданиям компаний (кейсам) и получать практический опыт с перспективой трудоустройства. Проект стартовал в июне 2019 года. К нему уже присоединилось около 400 компаний, которые готовы предоставлять возможности для стажировки.