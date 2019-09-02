Боевой робот, цыплята и первый "О": более 1,1 тыс. учеников приняла новая школа Ставрополя

СТАВРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Трижды рекордсменом Ставрополья стала новая школа, которая открылась в понедельник в городе Ставрополе - власти назвали ее самой крупной в регионе, самой многочисленной по количеству первых классов и самой оснащенной. В учебном учреждении есть свой боевой робот, также здесь можно выращивать цыплят. О том, как школа встретила 1150 учеников, узнали корр. ТАСС.
От А до О
Цветы, банты и воздушные шары - внешне торжественная линейка в ставропольской школе №50 была похожа на остальные праздники в учебных учреждениях региона, но солнечное утро стало особенным не только для коллектива и учеников. Детей впервые принимала самая крупная школа Ставрополья, в их числе - 430 первоклассников.
"Мы приняли 14 первых классов, долго думали, какая должна быть у них аббревиатура, остановились на том, что пропустили две буквы русского алфавита и четырнадцатый первый класс стал классом "О". В первую очередь предпочтение отдавалось детям, которые живут в крупном микрорайоне, где находится школа", - рассказал журналистам директор школы Алексей Хитров.
Первый "О" стал единственным не только в городе Ставрополе, но и во всем регионе. Родители "ошек" заранее узнали букву своего класса, поэтому первое удивление уже прошло. "У нас только положительные впечатления, ну и что, что первый "О". Немного странно, конечно, но детей на самом деле очень много. В целом особенными себя не чувствуем. Школа очень нравится, отличный классный преподаватель, ребенок немного волнуется, ну и я тоже", - рассказала жительница Ставрополя Рипсиме, которая привела в первый раз в школу дочь Александру.
В целом школа может принять 1550 учеников, но пока в ней набраны только классы с первого по восьмой, за парты сели 1150 детей. Дополнительный набор детей пройдет в следующем году. Отдельным вопросом для большой школы стал подбор учителей. "С кадрами практически проблем не было - больше полугода занимались подбором кадров, микрорайон большой, много учителей, которые живут именно здесь. Проблемой был выбор в плане соответствия учителей новому технологическому формату школы", - пояснил журналистам Хитров.
На торжественной линейке директор школы взял с учеников обещание быть лучшими во всем, учитывая созданные в учреждении возможности. И добавил - данное школьниками хором обещание записано на видеокамеру. "Эта школа на сегодняшний день самая оснащенная в Ставропольском крае", - отметил губернатор Владимир Владимиров на церемонии передачи символического ключа директору учреждения.
От цыплят к боевому роботу
Коллектив называет свою школу технологически самой сильной в крае. Возможности каждого кабинета демонстрируют отдельно. Лингафонный кабинет в школе позволит детям легче и быстрее изучать иностранные языки. Пока на повестке - английский язык, директор отмечает, что родители уже интересовались и возможностью изучения китайского языка.
Кабинет биологии оснащен макетами растений, животных, органов человека. Неприметный с виду стеклянный ящик оказывается микролабораторией. "Здесь мы можем даже выращивать цыплят, задавать нужную для этого температуру и влажность. В будущем мы планируем показать детям, откуда появляются цыплята, потому что многие дети этого даже не знают. Это уникальное для региона оборудование, вообще в школе уникальное оборудование. В кабинете физики мы планируем выращивать кристаллы. У нас грандиозные планы, мы будем их осуществлять", - пояснила ТАСС заместитель директора Мария Павлова.
"У нас учителя домой не хотели уходить, когда знакомились с оборудованием. Приходилось отправлять домой вечером", - шутит директор школы. В соседнем кабинете находится 3D-принтер, дети смогут учиться изготовлению объемных моделей, разработке программ для создания самых сложных фигур. В кабинете химии - наборы для проведения экспериментов, столы с индивидуальными мойками, оборудование для проведения интерактивных занятий. Хитров отметил, что среди педагогов школы три кандидата наук, в том числе и в области химии.
Есть в школе и свой робот, который может составить конкуренцию танцующему лезгинку коллеге, продемонстрированному на молодежном форуме "Машук" в августе 2019 года. Школьный робот увлекается не танцами, а боевыми искусствами - демонстрирует комплекс из боевых единоборств, отжимается, приседает. Педагоги отмечают, что робототехника объединяет сразу несколько наук, важных для школьников, - физику, информатику, английский язык.
"Нужно проводить системную работу по привлечению детей к робототехнике, для нас это почти игрушка, кнопки понажимать. А дети должны понимать его устройство лучше нас, особенно программное обеспечение, собирать его и разбирать. Нам в школах раньше ставили кабинеты информатики, и мы уже понимали эту систему. Дальше - робототехника, и наши дети точно должны понимать, что это такое. Это не должно быть факультативом", - отметил губернатор.
День знаний на Ставрополье
Второго сентября детей приняли 1794 образовательных учреждения Ставропольского края. Помимо Ставрополя новая школа открылась в понедельник в городе Михайловске. В торжественной церемонии приняла участие вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, которая отметила, что это образовательное учреждение тоже стало рекордным, но для города. Новую школу в Михайловске построили впервые за 30 лет.
В городе Ставрополе в День знаний открыли первый на Ставрополье кадетский класс полиции, учениками которого стали 25 десятиклассников. По информации пресс-службы краевого управления МВД, в кадетском классе предусмотрено углубленное изучение истории, русского языка и обществознания. Раз в неделю занятия для детей будут проводить действующие сотрудники полиции, кадеты побывают на экскурсиях и лекциях в подразделениях органов внутренних дел.
В курортном городе Железноводске для школьников провели открытые "Уроки мира". А в городе Кисловодске главу Александра Курбатова дети торжественно приняли в школьную республику "Альтаир", которая работает на базе школы №12. Глава города назвал это событие "большой честью и ответственностью".
О безопасности в начале учебного года школьникам напомнили сотрудники полиции, беседы по соблюдению правил дорожного движения с детьми провели сотрудники ГИБДД. Около 30 тыс. учеников в понедельник получили в подарок наборы светоотражающих браслетов и наклеек, памятки со схемами безопасных маршрутов из школы, где указаны все пешеходные переходы, дорожные знаки и автобусные остановки, находящиеся возле образовательных учреждений.