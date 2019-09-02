Рабочая группа займется проблемой медотходов в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Межведомственная рабочая группа будет создана в Дагестане для решения проблемы обращения с медицинскими и биологическими отходами, сообщили в понедельник ТАСС в департаменте Росприроднадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Подготовлен проект распоряжения, утверждающий состав межведомственной рабочей группы по совершенствованию системы обращения с медицинскими и биологическими отходами на территории Республики Дагестан <…> Группа должна будет подготовить предложения по решению имеющихся проблем", - говорится в ответе ведомства на запрос ТАСС.

По информации ведомства, в настоящее время ведется работа с потенциальными инвесторами строительства предприятия по утилизации таких отходов.

"Было проведено несколько рабочих встреч с представителями ООО "Капитал - Альянс", готовыми инвестировать в создание предприятия по утилизации медицинских и биологических отходов в республике. По итогам встреч были направлены запросы по представлению необходимой информации для потенциальных инвесторов", - отметили в департаменте.

Там добавили, что ситуация с утилизацией в республике медотходов, которые размещаются в общей массе твердых коммунальных отходов, "является одной из наиболее актуальных проблем по обеспечению экологической безопасности", поскольку "приводит к реальной угрозе возникновения и распространения различных заболеваний, тотальному загрязнению окружающей среды, ухудшению экологической, эпизоотологической и эпидемиологической обстановки".