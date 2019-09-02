Первый в Дагестане центр амбулаторной онкопомощи открылся в Кизляре

МАХАЧКАЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Центр амбулаторной онкологической помощи в дагестанском городе Кизляр в понедельник начал работу, сообщила ТАСС пресс-секретарь министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева.

"Сегодня на базе городской больницы Кизляра заработал первый центр амбулаторной онкологической помощи, где будут проводить химиотерапию и обследование состояние здоровья уже выявленных онкобольных пациентов. Новый центр создан в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение", - сказала Муртазалиева.

По ее словам, центр будет обслуживать пациентов из городов Кизляр и Южно-Сухокумск, а также из Кизлярского, Тарумовского, Бабаюртовского и Нагайского районов. "Он создан за счет уже имеющегося оборудования и площадей больницы Кизляра. Кроме того, до конца текущего года центр амбулаторной онкопомощи будет дооснащен, на это планируется выделить около 53 млн рублей", - уточнила пресс-секретарь министерства.

Она добавила, что по нацпроекту до конца 2024 года планируется открыть еще три подобных в городах Буйнакск и Избербаше, а также в Унцукульском районе.

По данным Минздрава Дагестана, за 10 лет заболеваемость новообразованиями выросла в республике на 16,8%, смертность - на 4,7%.

Цели нацпроекта

Федеральный проект "Борьба с онкозаболеваниями" является одним из ключевых в нацпроекте. Ожидается, что его реализация позволит снизить смертность россиян от новообразований, в том числе злокачественных. Уже 2024 году будут созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащены как минимум 160 диспансеров и больниц в регионах.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.