В Ессентуках День города отметили более 20 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Большой танцевальный вечер в рамках Дня города-курорта Ессентуки (Ставропольский край) посетили более 20 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

"Самый молодой город-курорт отметил 194-й день рождения. Подарком горожанам стала целая неделя торжественных и развлекательных мероприятий. Они проходили на нескольких городских площадках. Кульминация праздничного марафона пришлась на субботу, по традиции Ессентуки свой день рождения отмечают в последнюю субботу августа", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, начался праздник с крестного хода. Большое творческое событие прошло в санатории "Целебный ключ", здесь открыли памятную доску поэтому Андрею Дементьеву.

"Танцевальная часть праздника началась с дискотеки 90-х. Шесть коллективов: "Стрелки", "Лицей", диджей Цветков и другие зажгли площадь и напомнили известные хиты, дискотека 90-х стала подарком городу на день рождения от министерства туризма. Большой танцевальный вечер посетили более 20 тыс. жителей Ставрополья. Чтобы праздник посетили как можно больше жителей КМВ, ОАО "РЖД" ввели поздние электрички", - отмечается в пресс-релизе.

Горадминистрация отмечает, что в конце вечера выступила румынская группа Fly Project, а подвел черту празднику фейерверк.

Ессентуки - город-курорт, в котором действуют 30 санаториев на 8635 мест и 49 гостиниц. Знаменитые минеральные воды "Ессентуки №4", "Ессентуки №17" и "Ессентукская новая" поставляются во все регионы Российской Федерации, а также в Австрию, Израиль, Грецию, Китай, всего экспортное сотрудничество охватывает 16 стран.