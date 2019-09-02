Центральный парк реконструировали на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Обновленный центральный парк открылся в понедельник в селе Кочубеевском Ставропольского края с населением более 25 тыс. человек. На территории парка в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" благоустроили воинские мемориалы и построили новые спортивные площадки, сообщила пресс-служба краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта.

"В парке благоустроили не только пешеходные дорожки, но и создали новую детскую площадку с современным покрытием и новыми игровыми городками. Создали здесь также воркаут, скейт и танцплощадку, поставили беседки, обновили освещение. В порядок привели и территорию вокруг мемориалов, посвященных героям Великой Отечественной войны", - приводятся в сообщении слова министра региона Евгения Штепы.

На территории парка расположены Могила Неизвестного Солдата и братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Реконструкции парка не проводили с момента его основания - порядка 30 лет. "Парк сильно обветшал, пришел в упадок, тротуарная плитка на пешеходных дорожках частично разрушилась, на старых лавочках невозможно было удобно расположиться, а детская площадка перестала отвечать требованиям безопасности", - сообщили в министерстве, добавив, что общая стоимость работ превысила 46 млн рублей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. метров жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).