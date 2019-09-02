Модель образа будущего России разработают участники форума "Дигория"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Разработка модели образа будущего России - проекта стратегического документа, который в дальнейшем направят в федеральные ведомства - станет итогом работы первого форума молодых политологов России "Дигория". Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил в понедельник руководитель дирекции по подготовке и проведению мероприятия Азамат Томаев.

"Итогом первого форума молодых политологов России "Дигория" станет готовая модель образа будущего нашей страны в представлении молодых политологов", - сказал он.

Форум "Дигория" пройдет в Северной Осетии с 15 по 21 сентября.

Томаев также пояснил ТАСС, что на форуме, участниками которого станут 150 человек, будет разработано 25 проектов модели образа будущего России. "В конце главная задача участников - свести все эти 25 инициатив в одну целостную модель образа будущего. Формат - это документ с подробными пояснениями, в чем заключается мысль данной модели и такой интерактивный формат - презентация образа будущего. Это будет по сути проект стратегии, который в дальнейшем будет отправлен в федеральные ведомства для ознакомления", - рассказал он.

Декан факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова, сопредседатель Российского общества политологов Андрей Шутов высказывал мнение, что работа форума может послужить выработке "идей, которые оказываются теми большими проектами, которыми всегда славилась и Российская Империя, и Советский Союз, а теперь Российская Федерация".

"Как знать, в рамках поиска смыслов, на который мы нацеливаем наш форум молодых политологов, в рамках этого поиска мы, возможно, придем к некоторым идеям, подходам, проектам, которые потом получат мощное развитие и станут одними из определяющих развитие страны в целом. Давайте ставить такие задачи. Мне кажется, молодежи это под силу", - сказал он.