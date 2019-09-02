Дети из 23 стран начали учебный год в школе "Артека"

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Дети из всех регионов России и еще 22 стран мира начали новый учебный год в школе "Артека", а поздравление "С Днем знаний!" на торжественной линейке прозвучало на 10 языках, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Международного детского центра.

"Новый учебный год в артековской школе начали ребята из 85 регионов России и 22 стран мира. Во время торжественной церемонии открытия прошел настоящий урок иностранных языков - все артековцы смогли узнать, как будет звучать фраза "С Днем знаний!" на английском, немецком, сербском, монгольском, арабском, португальском, белорусском, словацком, чешском языках и иврите", - говорится в сообщении.

Кроме того, артековцы на языке жестов поздравили 21 ребенка с ограничениями слуха и речи, приехавших на смену глухонемых.

Уточняется, что собравшиеся на 21-дневную смену в "Артек" ребята из Германии, Израиля, Латвии, Литвы, Молдовы, Монголии, Португалии, Словакии, Гренады и других стран будут сидеть за партами вместе с российскими ребятами, - в сентябре в школе будут учиться более 3,3 тыс. отдыхающих в центре школьников.

Вместе с руководством центра и школы ребят поздравил победитель конкурса "Учитель года 2018", Народный учитель Чеченской республики Алихан Динаев. "Примерно 50 лет назад одна маленькая девочка из Чечни получила путевку в "Артек", но, к сожалению, не смогла приехать. Прошли годы, она воспитала пятерых детей, но все время сожалела, что так и не побывала в этом прекрасном месте. Сегодня здесь, на сцене, нахожусь я - ее сын, и, в каком-то смысле, реализую ее мечту; да и свою мечту!", - приводит пресс-служба слова Динаева.