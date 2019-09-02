Специалисты Ростуризма помогут в развитии туризма древнему Дербенту

МАХАЧКАЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Центр Ростуризма появится в дагестанском Дербенте до конца года. Его специалисты будут помогать коллегам в разработке туристических продуктов и подготовке документации для участия в профильных федеральных программах, сообщил ТАСС директор Дербентского музея-заповедника Али Ибрагимов.

"К концу этого года откроется центр Ростуризма. Он будет в Дербенте, в древней части города. По приглашению главы города здесь будут работать специалисты, которые имеют опыт работы в федеральном министерстве, в туризме. Они будут помогать нам готовить документацию в федеральный центр по ФЦП - от участия в фестивалях международного уровня до защиты проектов по реконструкции и строительству объектов культуры и туризма", - рассказал Ибрагимов.

Он уточнил, что такое сотрудничество поможет наладить более эффективную коммуникацию с федеральным центром, а также позволит местным специалистам перенять опыт коллег из столицы. "Через год-другой это принесет очень позитивные плоды", - отметил собеседник агентства.

По словам Ибрагимова, Дербент в прошлом году посетили, по разным данным, от 80 до 100 тыс. человек, в 2019 году туристический поток ожидается на том же уровне.

Один из древнейших городов России и мира Дербент - уникальный памятник истории. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.