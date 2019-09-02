Число заявлений на визы в финское консульство в Петербурге в понедельник снизилось на 93%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге в понедельник, который стал первым днем работы по новым правилам приема документов, приняло на 93% меньше визовых заявлений, чем в прошлую пятницу, когда визу оформляли по старым правилам без сопроводительных документов. Об этом ТАСС сообщили в консульстве.

Финляндия с 1 сентября начала запрашивать у россиян при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, как это прописано в директивах Евросоюза. Теперь при подаче на визу к заявлению необходимо будет приложить либо информацию о месте проживания в период поездки, либо описание маршрута, а также доказательство наличия денежных средств для путешествия - выписку с банковского счета за последние три месяца, справку с места работы с указанием зарплаты или свидетельство о владении собственностью в РФ.

"Сегодня, 2 сентября, в Санкт-Петербурге было принято около 550 визовых заявлений. В пятницу 30 августа было принято 7,9 тыс. заявлений", - сказала представитель консульства.

Она добавила, что в среднем сроки оформления финской визы сейчас составляют около месяца. Ранее визу оформляли в среднем за две недели.

По словам представителя консульства, за август текущего года диппредставительство Финляндии в Петербурге получило в 1,5 раза больше заявлений, чем в августе 2018 года.

"В целом за август месяц 2019 года в Санкт-Петербурге было принято более 107 тыс. визовых заявлений, что примерно на 150% больше, чем за август 2018 года. Заметим, что количество поданных заявлений на визу показывает постоянный рост с весны текущего года. За период с декабря по август было принято более 515 тыс. заявлений, что примерно на 34% больше, чем за тот же период прошлого года", - отметила собеседница агентства.

Ранее МИД РФ, комментируя решение финских властей, выразил надежду, что обновленные требования не создадут препятствий для получения виз россиянами. Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила заверяла, что российские туристы продолжат получать визы без затруднений. Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Сергей Корнеев в беседе с ТАСС отмечал, что новые правила выдачи виз могут негативно сказаться на турпотоке.

Корреспондент ТАСС в прошлую пятницу, когда действовали старые правила подачи документов, посетил визовый центр Финляндии в Петербурге и отмечал, что очередь из желающих подать заявление на визу растянулась на несколько этажей.