Крупнейший вуз Северного Кавказа принял порядка 6,5 тыс. первокурсников

СТАВРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Церемония вручения зачетных книжек и студенческих билетов прошла в День знаний в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) в Ставрополе - крупнейшем вузе округа. Университет принял почти 6,5 тыс. первокурсников, сообщили в понедельник в пресс-центре вуза.

"Северо-Кавказский федеральный университет принял в свою студенческую семью почти 6500 первокурсников. В День знаний в каждом институте и филиале СКФУ первокурсникам вручили студенческие билеты и зачетные книжки. В крупнейший вуз СКФО поступили молодые люди из 27 иностранных государств и 60 субъектов страны", - говорится в сообщении.

Большинство первокурсников - жители Ставропольского края, но среди начинающих студентов есть также представители отдаленных регионов страны: Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Хабаровска, Чукотки, Калининграда, Севастополя, Мордовии и Хакасии.

Во время приемной кампании вуз принял около 10 тыс. абитуриентов, средний балл по ЕГЭ стал для вуза рекордным - почти 72. "Рекордсменкой по количеству баллов среди абитуриентов стала Мария Птицына, поступившая на направление подготовки "Филология". Она набрала в общей сложности 302 балла", - отмечают в университете.

Северо-Кавказский федеральный университет был образован в 2012 году на базе трех крупнейших вузов Ставрополья. В вузе создано девять институтов и два филиала в Пятигорске и Невинномысске. В СКФУ насчитывается 159 направлений подготовки, разработаны и реализуются восемь билингвальных образовательных программ.