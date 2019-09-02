В Чечне после реконструкции открылась мечеть XVIII века

ГРОЗНЫЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Мечеть XVIII века вместимостью от 130 до 150 человек восстановили в горном Галанчожском районе Чечни. Об этом сообщил в понедельник ТАСС Суфьян Асхабов, представитель рода Галай, которые реконструировали старинный храм на частные средства.

"Мечеть построили еще в 1741 году, и она быстро стала центральной - сюда для совершения пятничной молитвы собирались все жители нашего тайпа Галай. Призыв на молитву не звучал в мечети с 1944 года, с тех пор, как чеченцев депортировали, после жители в район не возвращались. Сегодня силами и средствами представителей рода мы ее восстановили и открыли", - сказал собеседник ТАСС, добавив, что на открытие приехал министр культуры региона Хож-Бауди Дааев.

По его словам, тайп также планирует восстановить свои родовые жилые башни, которые находятся в Галанчожском районе. "Раньше сложно было сюда добираться, даже опасно. Сейчас власти расширили и отремонтировали дорогу, можно уже и на легковой машине проехать", - добавил Асхабов.

В Чечне 2019 год объявлен главой республики Рамзаном Кадыровым Годом Галанчожского района, который располагается в горах на юго-западе региона. Как административно-территориальная единица существовал в 1925-1944 годах, был воссоздан в 2012 году.

В настоящее время правительство Чечни проводит работу по возрождению жизни в безлюдном районе: в частности, идет строительство асфальтовой дороги, реконструкция памятников раннего и позднего Средневековья, оказывается поддержка коренным жителям, решившим вернуться на постоянное место жительства.