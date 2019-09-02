На возрожденном аэродроме в Дагестане создадут аэроклуб и музей военной техники

МАХАЧКАЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Аэроклуб и музей военной техники планируют создать на базе аэродрома в Каякентском районе Дагестана, возобновившем работу спустя более чем 50 лет после закрытия, сообщил ТАСС в понедельник глава района Магомедэмин Гаджиев.

"Аэродром был закрыт с 1967 года. В прошлом году к нам обратился президент федерации парашютного спорта Дагестана и сказал, что они хотят реанимировать этот аэродром. Планируем организовать аэроклуб, сейчас работаем с Минспорта, руководство республики нас поддерживает. Пока что эти земли [на которых расположен аэропорт] находятся в системе сельского хозяйства, нам нужно вывести их из сельхозоборота, мы уже подали запрос в Минимущества", - пояснил Гаджиев.

Власти района рассчитывают, что спортивные объекты появятся на территории аэродрома уже в следующем году. А рядом должен появиться музей военной техники под открытым небом.

"Мы хотим создать музей, который работал бы круглогодично. Мы уже обсуждали этот вопрос с председателем правительства [Дагестана], военные тоже готовы передавать нам технику", - рассказал глава района.

Он уточнил, что аэродром в Каякентском районе Дагестана появился в годы Великой Отечественной войны и продолжал функционировать в послевоенные годы.

"В 1942 году здесь был вспомогательный военный аэродром, здесь формировались эскадрильи, которые улетали дальше на фронт. В 1967 году последняя эскадрилья "МИГов" улетела отсюда в Азербайджан", - пояснил собеседник агентства.

Международные соревнования парашютистов

Год назад на аэродроме в Каякентском районе впервые прошли международные соревнования парашютистов. По словам Гаджиева, они были посвящены памяти дагестанский героев-летчиков.

"В этом году статус наших соревнований повысился, они будут проходить под патронажем "Российской ассоциации героев" с 26 сентября по 1 октября, в них примут участие пять иностранных команд", - рассказал собеседник ТАСС.

Он уточнил, что в этом году прыжки с парашютом на аэродроме возобновились 31 августа, в течение месяца их будут проводить по субботам и воскресеньям. "Своих самолетов в республике пока нет, 30 августа прилетел самолет из Северной Осетии, по линии ДОСААФ, 31-го начали прыгать. Уже провели шесть подъемов, обучаем всех желающих", - сказал глава района.

Среди первых парашютистов, совершивших прыжки на Каякентском аэродроме, - юнармейцы Дагестана, а также учащиеся кадетского корпуса из Махачкалы. "Сейчас федерация парашютного спорта Дагестана совместно с администрацией Каякентского района работает с подростками, стоящими на учете в инспекции по делам несовершеннолетних - для них тоже будем организовывать прыжки", - добавил Гаджиев.