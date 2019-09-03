Сильные дожди и подъемы рек прогнозируют в Приморье в конце этой недели

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Синоптики Приморского гидрометцентра прогнозируют сильные дожди и подъемы уровней воды в реках до двух метров с 7 по 9 сентября в связи с выходом на территорию региона тропического тайфуна "Линлин". Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В Приморском крае действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный на прошлой неделе из-за сильных дождей. В августе в регионе выпало свыше трех месячных норм осадков. В зоне паводка оказалось 15 муниципальных районов, 43 населенных пункта, более 10 тыс. человек. В пострадавших районах до сих пор идут аварийно-восстановительные работы.

"Синоптики Примгидромета предупреждают о возможном значительном ухудшении погодных условий в Приморском крае в период 7-9 сентября. В этот период на погоду Приморского края предполагается влияние тайфуна "Линлин". На большей территории вероятны сильные (15-45 мм за 12 часов) и очень сильные дожди (более 50 мм за 12 часов) с общим количеством 70-120 мм (до 80-100 % нормы за месяц). Дожди вызовут подъемы уровня воды на большинстве рек на 0,8-2 метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существует угроза подтопления участков дорог, сельхозугодий, хозяйственных объектов, не исключены подтопления пониженных территорий ливневым стоком.

По данным Приморского гидрометцентра, в Филиппинском море зародился очередной тропический тайфун, который уже назван "Линлин". Вихрь движется со скоростью 25 км/ч. Предположительно в конце рабочей недели он достигнет юга Восточно-Китайского моря, затем акватории Японского моря.

30 августа ТАСС сообщал, что подтопленных жилых домов в регионе нет, все социально значимые объекты функционируют в штатном режиме. Дорожные рабочие продолжают восстанавливать проезды по подмытым участкам дорог.