Росгвардия обезвредила снаряд времен ВОВ, найденный около детской площадки в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии обезвредили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, который был обнаружен около детской площадки в Севастополе. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе управления Росгвардии по городу.

"В одном из микрорайонов Севастополя при благоустройстве придомовой территории рабочие нашли предмет, похожий на старый боеприпас. Сотрудники инженерно-технической группы "Беркут", прибывшие на место обнаружения подозрительного предмета, идентифицировали его как снаряд времен Великой Отечественной войны. Взрывотехники ОМОН "Беркут" передали артиллерийский снаряд сотрудникам МЧС для уничтожения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, снаряд был обнаружен около детской площадки.

"Сотрудники инженерно-технической группы подразделения специального назначения ОМОН "Беркут" идентифицировали находку как 76-мм осколочно-фугасный артиллерийский снаряд. Боеприпас прошел канал ствола артиллерийского орудия, но по какой-то причине не разорвался. Снаряд был найден на территории детской площадки и представлял особую опасность: поврежденный взрыватель был на боевом взводе и мог сдетонировать в любой момент", - пояснили ТАСС в ведомстве.

Во время Великой Отечественной войны Севастополь почти год держал оборону. В его окрестностях шли ожесточенные бои. Сам город подвергался артобстрелам и авианалетам. Отбить город советским войскам удалось в мае 1944 года после четырех дней тяжелейших боев. До сих пор в городе и его окрестностях находят снаряды времен Великой Отечественной войны.