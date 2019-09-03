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Северный Кавказ

Жильцы поврежденного при взрыве газа дома на Ставрополье вернулись в свои квартиры

Строители заменили окна, установили новые входные двери и провели внутренние работы в квартирах граждан

ПЯТИГОРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Жильцы многоквартирного дома в Железноводске Ставропольского края, поврежденного в мае от взрыва газового баллона, вернулись в свои отремонтированные квартиры, сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

ЧП произошло 6 мая в девятиэтажном жилом доме, один человек погиб, еще 17 пострадали. Предположительной причиной возгорания считается взрыв газового баллона в нежилом помещении дома.

"Полностью завершен ремонт фасада, укреплены несущие конструкции, заменены окна, окончены внутренние работы в квартирах граждан, установлены новые входные двери, запущен лифт. Здание подключено к водоснабжению и электричеству. Произведен ремонт дворовой территории", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на период ремонта жильцы поврежденной многоэтажки были размещены в муниципальных гостиницах и обеспечены всем необходимым.

На ликвидацию последствий ЧС по поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова из краевого резервного фонда было выделено 77 млн рублей.

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