МВД Пермского края поощрило таксиста, который спасал людей из автобуса после ДТП

ПЕРМЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Общественный совет при ГУ МВД России по Пермскому краю наградил благодарственным письмом и подарком водителя такси, который одним из первых пришел на помощь пострадавшим в ДТП с автобусом в Перми. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Напомним, что 17 августа автобус врезался в стену здания в Орджоникидзевском районе Перми. В результате на месте погиб один человек, пострадали 35, в том числе десять детей. В больницу попали 34 человека. Позднее скончалась еще одна пассажирка.

В ряде СМИ высказывалось предположение, что причиной ДТП могло стать такси, которое попало на запись с камеры видеонаблюдения. 19 августа в полиции заявили, что версия о причастности водителя такси к ДТП не рассматривается. Водитель такси, став свидетелем ДТП, одним из первых оказывал помощь пострадавшим.

"Он награжден благодарственным письмом и ценным подарком от Общественного совета при ГУ МВД России по Пермскому краю", - сообщили в пресс-службе.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отметил благодарственным письмом еще одного жителя Перми, который одним из первых начал оказывать помощь пострадавшим, - 20-летнего гражданина Узбекистана, боксера Данила Юлдашева. Глава Прикамья поручил помочь молодому человеку получить российское гражданство.