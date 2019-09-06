Мисс Мотиватор. Как девушка сначала стала кузнецом, а теперь строит дома для мастеров

После переезда в Белокуриху Алтайского края Анне Билецкой пришлось и мыть подъезды, и участвовать в конкурсе красоты. Но потом она влюбилась в... молот и выбрала совершенно неожиданную профессию

Анна — первая в Сибири девушка-кузнец, ставшая известной не только в России, но и в мире шесть лет назад, когда организовала фестиваль кузнечного дела в Алтайском крае. И хоть в родном городе к ней уже успели привыкнуть, но все равно удивляются очередным инициативам — Анна организовала Музей истории кузнечного ремесла, проводит фестивали и собирает мастеров со всей России и из-за рубежа. Новая идея: создать к 2020 году на строящемся курорте "Белокуриха-2" своеобразное арт-пространство с рабочим названием "Деревня мастеров", где умельцы могли бы собираться и делиться опытом. О том, как зажечь огонь для мастеров всей страны, Анна рассказала ТАСС.

"Мисс Женственность" с молотом Гостей хозяйка выходит встречать в длинной юбке, льняной блузе и сразу спрашивает — как насчет чашечки кофе. Медленно покачиваются под светлыми волосами легкие деревянные серьги. 35-летняя Анна кажется у себя во дворе под раскидистой яблоней, где дозревают крупные сибирские яблоки, вышедшей из славянской сказки — никак не представляешь это хрупкое создание поднимающей молот весом под центнер. Переехав 11 лет назад из Астрахани с родителями на Алтай, Анна и сама не подозревала, как преобразится ее жизнь в 2012 году. "Когда я сюда переехала, мне приходилось и подъезды мыть, и лук я чистила за 50 рублей, и аниматором была, и экскурсоводом работала, гончарным делом пробовала заниматься, даже участвовала в конкурсе "Мисс Белокуриха" — получила "Мисс Женственность". Всегда занималась спортом, стихи писала, эссе — старалась везде себя проявить, поиски себя были. А в ковку меня привела музыка — я пела в ансамбле "Здравица", меня как самую молодую в коллективе отправили за ухватом, я пришла в кузницу, увидела наковальню и попросилась на обучение", — вспоминает девушка.

В кузнице Анна и правда преображается, становится сосредоточенной. Но суровости нет и в помине — просто отточенные и уверенные движения и в работе с печью, и с молотом, и с прессом. Собака, привыкшая к шуму, спокойно лежит возле хозяйки и ждет, пока та закончит работу. И вот новое изделие, шипя, охлаждается в емкости с водой, а Анна зовет нас в Музей кузнечного дела. Мы, конечно, соглашаемся — и вот перед нами на столе самовар и чашки с медом, вокруг которых гудят пчелы и осы. Анна — и инициатор, и хозяйка этого музея. Здесь не только предметы кузнечного дела, но и работы многих мастеров с Алтая — украшения, сувениры, одежда, картины. Билецкая проводит маленькую экскурсию, рассказывает об артефактах и признается, что путь в профессию был очень тяжелым. "Порой вместо того, чтобы поддерживать женщин-кузнецов, мужчины, наоборот, как-то стараются нас на задний план, подальше сместить. И приходилось подниматься и идти дальше. Благодаря ковке встретила своего любимого человека, теперь уже супруга — Евгения Билецкого. Мы с ним познакомились на фестивале — я была организатором кузнечного фестиваля в Белокурихе в 2013 году, он искал организатора, увидел меня в интернете, влюбился, приехал, сделал предложение, и с тех пор мы вместе", — рассказывает Анна.

Место для мастеров Анну за семь лет узнали по всей России, а сама она получила множество идей для проектов. Рассказывает, что первой появилась идея музея — хотелось сделать такое пространство, где будут сохранены работы и атрибуты кузнечного ремесла. Позднее — уже в 2018 году — родилась идея создать место, где смогут собираться мастера со всей страны, тогда же начался сбор документов. Под проект выделил 27 соток в лесу якорный инвестор строящегося курорта "Белокуриха-2" — АО "Курорт Белокуриха". На участке в лесу на высоте около 800 метров над уровнем моря уже идет стройка. "Деревня мастеров" — пока рабочее название, я буду переименовывать — "деревня" или "город" мастеров банально. Хочется создать арт-пространство, где будут жить и трудиться мастера со всей России, — там будет семь домиков, одна "Галерея мастеров" — ее строительство должно завершиться в сентябре-октябре, должны запустить одно здание. В планах — чтобы мастера жили, встречали гостей, рассказывали про себя", — поясняет Анна.

В "Деревне мастеров" постоянно будут проводиться выставки с мастер-классами авторов, тематика будет ежемесячно обновляться. Это могут быть ремесла народов Севера или Татарстана — выставка будет проходить месяц, и мастер будет целый месяц работать в предгорьях Алтая. По словам Анны, это будет в том числе и обмен культур. На площадке уже залиты фундаменты. Все финансирование, говорит Анна, свое, нет ни спонсоров, ни грантов. Главное, по ее словам, запустить галерею — это позволит понемногу достраивать остальные здания — в среднем запуск всей площадки обойдется в 7–10 млн рублей. В перспективе сюда планируется приглашать скорняков, гончаров из разных регионов — у всех своя уникальная техника работы, мастеров по бересте, кузнецов, мастеров "ваер вап" — плетения из меди, мастеров по витражным работам, художников, мастеров по плетению из рогозы, тобольских и салехардских авторов, вырезающих по кости.

"Хотелось бы уже в 2020 году запустить проект. Я хочу, чтобы мастера зарабатывали, делились своей техникой, профессией, привлекали народ, чтобы люди хотели заниматься ручным трудом, — это сохранение традиционных промыслов. Хочется, чтобы все мастера ездили на хороших автомобилях, могли себе позволить отдых, дальше развиваться, — должны условия у человека быть, он должен что-то с этого зарабатывать. У людей есть какой-то талант, но многие опасаются, что не на что будет существовать, поэтому материальная поддержка обязательна. Для меня в первую очередь — семья, мастера и люди, которые оставляют здесь свои эмоции, — это основные этапы", — подчеркивает Анна. Все семь домов Анны — красивые, деревянные. У них огромные окна — от пола до потолка, и это позволит всем, кто будет гулять по дорожкам арт-пространства, видеть, что там происходит сейчас, чему обучают людей, и самому тянуться к творчеству. Посреди каждого дома будет оборудована большая печь — центральный очаг, и это позволит быть "Деревне мастеров" круглогодичной. "Всегда будет топиться самовар и чаепитие будет бесплатное, чтобы люди приезжали и не хотели оттуда уходить. Обязательно всегда накрыт стол — чай, мед, сушки, это знак гостеприимства, чтобы путник всегда с дороги мог отогреться", — делится задуманным Анна.

Слава за морями О девушке-кузнеце знают уже и далеко за океаном. Недавно, говорит Анна, ее пригласили на съемки в Америку. В 2020 году она примет участие в программе "Между молотом и наковальней" — это передача об оружейниках. Анна объяснила, что она не оружейник, но на съемку согласилась — отказываться от известного проекта было бы неверно. За год она решила основательно подготовиться и научиться ковать клинки. "Оружейник у меня муж — я могу подмастерьем пойти. Основы знаю, но сейчас хочу подготовиться — там серьезный призовой фонд и плюс это реальный шанс попасть в такую крутую программу. Там и дамасскую сталь придется ковать. Если все сложится — я буду счастлива", — признается Билецкая.

Интерес из-за границы на этом не заканчивается — творчеством Анны уже давно, с тех пор как она только начала заниматься ковкой, заинтересовался житель США — ученый-биолог, который увлекается ковкой. Они начали общаться, он спрашивал у девушки про профильные книги, а сейчас Анна отправила ему посылкой свои изделия — светильники, лопатки и информационные материалы для музея кузнечного дела Анны Билецкой, который хочет создать активист. Билецкая признается, что чувство востребованности очень часто помогает ей: очень сложно быть девушкой с мужской профессией — Анне часто кажется, что она и правда "между молотом и наковальней". Однако ни о каком отчаянии речи не идет.