Ученые представят "робота-ритейлера" на международном форуме "Открытые инновации"

НАЛЬЧИК, 3 сентября. /ТАСС/. Кабардино-Балкарский научный центр РАН (КБНЦ РАН) представит на международном форуме инновационного развития "Открытые инновации" многопрофильный "робот-ритейлер" с интеллектуальной системой. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе центра.

"Кабардино-Балкарский научный центр в октябре примет участие в самом крупном международном форуме страны "Открытые инновации". На стенде министерства науки и высшего образования будет представлен многопрофильный "робот-ритейлер" с интеллектуальной системой", - сказали в пресс-службе.

Как отмечается, акцент в роботе сделан на замене человеческого труда в крупных ритейлерских сетях для решения производственных задач.

Участие в форуме "Открытые инновации" для ученых КБНЦ РАН станет уже четвертым. "Это и возможность обсуждения глобальных технологических трендов, и обмен опытом, и привлечение внимания со стороны инвесторов", - приводит пресс-служба слова врио председателя центра Залимхана Нагоева.

В VIII международном форуме инновационного развития примут участие представители десятков стран, он пройдет на территории инновационного центра "Сколково". Форум проводится ежегодно под эгидой правительства РФ.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарском Научном центре РАН были открыты две лаборатории. Первая - научно-исследовательская, посвящена созданию роботов, автономных систем, беспилотных автомобилей и летательных средств. Вторая лаборатория посвящена генетике в растениеводстве и животноводстве. К научным работам привлекаются исследователи в возрасте до 35 лет.

О центре

В федеральный научный центр "КБНЦ РАН", образованный в 2016 году, входят институт гуманитарных исследований, институт прикладной математики и автоматизации, институт информатики и проблем регионального управления, институт сельского хозяйства, центр географических исследований, центр социально-политических исследований.