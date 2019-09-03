Проблему обеспечения учебниками школ Дербента решат в ближайшее время

МАХАЧКАЛА, 3 сентября. /ТАСС/. Проблемы с поставкой учебников, в том числе по родным языкам, в школы Дербента решат в ближайшее время, сообщил во вторник глава местной администрации Хизри Абакаров на своей странице в Instagram.

В 2018-2019 учебном году Дербенту было выделено более 80 тыс. учебников и учебных пособий, однако этого количества недостаточно для обеспечения книгами всех учащихся города.

"В конце мая - в начале июня этого года по моему поручению сотрудники управления образования Дербента провели мониторинг всех школ на предмет их потребности в учебниках. По итогам данного анализа они сформировали и направили соответствующую муниципальную заявку в Министерство образования. В ближайшее мы ожидаем поставку учебников для 9-х классов и книг по родным языкам", - написал он.

Абакаров добавил, что на сегодняшний день общеобразовательные учреждения Дербента обеспечены учебниками на 85%.

"Хочу отдельно рассказать о том, как новые учебники защищены от возможных хищений - на каждом из них имеются специальные голографические наклейки с идентификационным номером, который заносится в единую базу данных. Если книга окажется вне учебного учреждения, по этим данным можно будет найти полную информацию об учебнике, о пользователе, о школе, в которой его выдали", - отметил Абакаров.