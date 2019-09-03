Водолазы МЧС провели глубоководный субботник на Голубом озере в КБР

НАЛЬЧИК, 3 сентября. /ТАСС/. Экологическую акцию "Чистые берега Голубых озер" организовала в Кабардино-Балкарии (КБР) общественная организация волонтеров "Помоги ближнему" совместно со спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель управления МЧС по региону Кантемир Беров.

"Водолазы-спасатели МЧС России Мазан Киштыков, Геннадий Афаунов и Тагир Мехгдиев осуществили подводную уборку озера. На глубине до 15 метров прибрежной части озера собрали мусор (пластиковые, жестяные и стеклянные бутылки). Со дна прибрежной части озера водолазами было поднято около 30 кг мусора", - сказал Беров.

По словам руководителя общественной организации волонтеров "Помоги ближнему" Алима Сижажева, волонтеры убрали прилегающую территорию и собрали 57 мешков мусора.

Голубые озера - группа из 5 карстовых водоемов в Черекском районе Кабардино-Балкарии. В составе озер Нижнее голубое озеро (Цирик-Кел) и Верхние голубые озера (в том числе Сухое и Секретное). Нижнее голубое озеро имеет зеленовато-голубой цвет и постоянную температуру воды в 9,3 градуса, выбросы сероводорода придают воде озера сапфирово-голубой цвет, оно признано вторым по глубине карстовым озером в мире (максимальная глубина озера составляет 279 метров).