Все медсестры Александровской больницы отозвали заявления об увольнении

ВЛАДИМИР, 3 сентября. /ТАСС/. Все 12 медсестер, ранее написавших заявления об уходе из Александровской районной больницы Владимирской области, отозвали эти документы и остаются работать в медучреждении. Написать заявления их побудило отсутствие коммуникации с руководством больницы. Об этом журналистам во вторник сообщил директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Алексей Мозалев.
12 медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы написали 26 августа заявления об уходе после собрания трудового коллектива, на котором главврач сообщил о сокращении наполовину стимулирующей части зарплаты. Медсестры зарабатывают около 32-35 тыс. рублей в месяц, после сокращения выплат их доход уменьшился на сумму от 400 рублей до 2 тыс. рублей.
"На сегодняшний момент все заявления отозваны. Я могу сказать, что все мои коллеги, медицинские сестры, не ставили себе задачу действительно уволиться и куда-то уйти. Они работают с 2012 года, со дня создания сердечно-сосудистого центра, и очень любят свою работу, свой коллектив. Но складывается ситуация, когда есть некий разрыв между органами управления, административной частью и непосредственно нашими коллегами", - сказал Мозалев.
Он отметил, что медсестры "фактически сформулировали свое требование и желание выстроить некий диалог с администрацией больницы".
По словам Мозалева, департамент здравоохранения будет способствовать налаживанию диалога, а также выполнению пожеланий, высказанных медсестрами.
Кроме того, власти намерены провести работу с главными врачами других медучреждений для предупреждения подобных ситуаций.