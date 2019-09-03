Все медсестры Александровской больницы отозвали заявления об увольнении

12 медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы написали 26 августа заявления об уходе после собрания трудового коллектива, на котором главврач сообщил о сокращении наполовину стимулирующей части зарплаты. Медсестры зарабатывают около 32-35 тыс. рублей в месяц, после сокращения выплат их доход уменьшился на сумму от 400 рублей до 2 тыс. рублей.

ВЛАДИМИР, 3 сентября. /ТАСС/. Все 12 медсестер, ранее написавших заявления об уходе из Александровской районной больницы Владимирской области, отозвали эти документы и остаются работать в медучреждении. Написать заявления их побудило отсутствие коммуникации с руководством больницы. Об этом журналистам во вторник сообщил директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Алексей Мозалев.

"На сегодняшний момент все заявления отозваны. Я могу сказать, что все мои коллеги, медицинские сестры, не ставили себе задачу действительно уволиться и куда-то уйти. Они работают с 2012 года, со дня создания сердечно-сосудистого центра, и очень любят свою работу, свой коллектив. Но складывается ситуация, когда есть некий разрыв между органами управления, административной частью и непосредственно нашими коллегами", - сказал Мозалев.

Он отметил, что медсестры "фактически сформулировали свое требование и желание выстроить некий диалог с администрацией больницы".

По словам Мозалева, департамент здравоохранения будет способствовать налаживанию диалога, а также выполнению пожеланий, высказанных медсестрами.

Кроме того, власти намерены провести работу с главными врачами других медучреждений для предупреждения подобных ситуаций.