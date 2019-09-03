Гастрономический фестиваль пройдет в Ессентуках 7-8 сентября

ПЯТИГОРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Организаторы гастрономического фестиваля "О, да! Еда!", который пройдет 7 и 8 сентября в Ессентуках (Ставропольский край), подготовили для посетителей мастер-классы по приготовлению различных блюд и пикники, сообщила во вторник пресс-служба администрации города.

"Гостей ждет гастрономическое пати в формате пикника на живописном городском озере. Пикник будет сопровождаться кулинарными мастер-классами, живой музыкой, арт-базаром, фотозонами и другими развлечениями", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, фестиваль начнется в 13:00 мск с мастер-класса по балканской кухне. Посетителей научат готовить мучкалицу (мясное национальное сербское блюдо), а потом расскажут о том, как приготовить стейк рибай.

Кулинарное шоу будет сопровождать интерактивный фестиваль кавер-групп, в частности выступят группы "Смайл", "Джет Бит", "Эмпайр Бэнд". Вечером 7 сентября на озере состоится открытие фестиваля воздухоплавания "Курорты Кавказских Минеральных Вод-жемчужина России". 8 сентября гости фестиваля смогут посетить мастер-классами по приготовлению блюд западной и восточной кухни.

Фестиваль "О, да! Еда!" в Ессентуках вошел в Национальный календарь туристических событий России.

Порядка 250 мероприятий событийного, в том числе гастрономического, туризма проведут в Ставропольском крае в 2019 году, власти региона направят на эти цели 63 млн рублей из краевого бюджета, еще порядка 400 млн рублей будет привлечено из внебюджетных источников.