Дорогу к трем муниципалитетам отремонтировали на Ставрополье в рамках нацпроекта

СТАВРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Рабочие завершили ремонт дорожного полотна на единственной трассе, соединяющий районный центр Изобильный с тремя муниципалитетами на Ставрополье, в рамках нацпроекта. Об этом сообщила во вторник пресс-служба краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта.

"Эта дорога крайне необходима для жителей близлежащих населенных пунктов, так как она связывает хутора Смыков, Сухой и станицу Староизобильную не только между собой, но и с районным центром - городом Изобильным", - говорится в сообщении.

В двух хуторах и станице в общей сложности проживают более 2,5 тыс. человек. Протяженность ремонтируемого участка составила порядка 6 км, объем финансирования в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дорог" превысил 63 млн рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.