На Ставрополье построят спортшколу для занятий боксом

ПЯТИГОРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Спортивную школу для занятий боксом и проведения соревнований в следующем году построят в поселке Горячеводском Ставропольского края, сообщила пресс-служба главы региона.

"Еще один реконструируемый объект социальной инфраструктуры - спортивная школа в поселке Горячеводском для занятий боксом. Она будет включать основной зал для занятий боксом и проведения соревнований, рассчитанный на 50 спортсменов и 200 зрительских мест, а также залы для разминки и тренажеров", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время завершается устройство фундамента будущей спортшколы.

"Срок сдачи объекта в эксплуатацию - лето 2020 года", - отмечается в пресс-релизе.