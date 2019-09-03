В Национальном музее КБР создадут виртуальную базу экспонатов

"В Национальном музее КБР в скором времени планируется создание своей виртуальной базы, которая позволит ученым и просто любителям истории ознакомиться с ее достоянием онлайн в формате 3D", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что технологии дополненной реальности позволят перенестись в Национальный музей КБР и совершить виртуальное путешествие с максимальным эффектом присутствия. "В настоящее время в национальном музее КБР идет капитальный ремонт, в перспективе планируется расширить его не только тематически, но и технологически. Кроме того, музей в стадии приема от института археологии Кавказа коллекции порядка 200 тыс. предметов начиная с эпохи неолита. Также на территории КБР сегодня работает ряд археологических экспедиций, в том числе и от государственного Эрмитажа, которые передают экспонаты, полученные в результате раскопок Национальному музею Кабардино-Балкарии, что удвоит, а то и утроит его коллекцию", - приводит пресс-служба слова директора музея Феликса Накова.

Коллекция одного из крупнейших запасников культурно-исторических ценностей на Северном Кавказе насчитывает сегодня около 170 тыс. экспонатов разных эпох.