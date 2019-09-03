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Северный Кавказ

Фольклорный фестиваль "Праздник айрана" пройдет в Карачаево-Черкесии в сентябре

На фестивале пройдет ярмарка вязаных изделий, кузнечных орудий труд, а также различные мастер-классы

ЧЕРКЕССК, 3 сентября. /ТАСС/. Международный фольклорно-этнографический фестиваль "Праздник айрана" пройдет в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) в конце сентября, сообщила во вторник пресс-служба регионального министерства туризма, курортов и молодежной политики.

"28 сентября на территории Малокарачаевского района КЧР пройдет международный фольклорно-этнографический фестиваль карачаево-балкарской культуры "Праздник айрана на Медовых водопадах", - говорится в сообщении.

"Несколько тысяч людей из разных уголков страны ежегодно приезжают на фестиваль, чтобы побывать на выставке-ярмарке вязаных изделий, кузнечных орудий труда, а также мастер-классах, и, безусловно, попробовать айран, приготовленный по старинному рецепту", - добавили в министерстве.

Фестиваль организован для популяризации этнокультурного и туристического потенциалов региона.

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