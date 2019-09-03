В Чечне пройдет военно-патриотическая игра среди школьников городов воинской славы

ГРОЗНЫЙ, 3 сентября. /ТАСС/. Межрегиональная военно-патриотическая игра среди школьников соберет на территории Российского университета спецназа (РУС) в Чечне около 180 участников из 18 регионов России. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель руководителя РУС Александр Коровин.

"Военно-патриотическая игра среди школьников городов воинской славы пройдет во второй раз, в этом году ожидается порядка 180 участников из 18 регионов нашей страны. Это аналог советской "Зарницы" только с уклоном на специальную подготовку", - отметил собеседник ТАСС.

Игры пройдут с 29 сентября по 4 октября на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. "Ребята будут находиться в полевом тренировочном лагере, максимально приближенном к реальной жизни военнослужащих. Участников ожидают соревнования по метанию ручной гранаты, разборка и сборка автомата, преодоление полосы препятствий под условным огнем противника, биатлон дистанция, стрельба из лука. Кроме того, будут интеллектуальные номинации на знание истории России и Великой Отечественной войны", - рассказал Коровин.

К участию в игре, которую проводит мэрия Грозного совместно с Российским университетом спецназа, будут допущены команды старшеклассников в количестве 10 человек, достигших возраста 16 и 17 лет, при этом проживающих в городах воинской славы. Кураторами и судьями соревнований станут инструкторы РУС.

Первая военно-патриотическая игра для старшеклассников, проживающих в городах воинской славы, прошла к 200-летию Грозного в 2018 году. В ней приняли участие 130 школьников.