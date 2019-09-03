Ингушетия перевыполнила план по переобучению людей предпенсионного возраста

МАГАС, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Ингушетии начали переобучение более 130 человек предпенсионного возраста на востребованные в республике профессии. Об этом ТАСС во вторник сообщила ведущий специалист отдела профобучения регионального Минтруда Лида Гагиева.

"В рамках реализации нацпроекта "Демография" по плану в 2019 году необходимо переобучить 97 человек из числа граждан предпенсионного возраста, мы его перевыполнили. Сегодня в четырех образовательных организациях учатся 133 человека по наиболее востребованным в регионе специальностям. Это бухгалтерский учет, управление госзакупками, операторы ЭВМ, младшая медсестра, повар, сверловщик, клепальщица", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, с некоторыми образовательными учреждениями есть договоренность о дальнейшем трудоустройстве обучающихся. "В 2020 году также запланировано переобучение 123 женщин, находящихся в декретном отпуске", - добавила она.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.