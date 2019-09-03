Образовательный интенсив "Мама-предприниматель" начался на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Пятидневное обучение предпринимательскому делу по проекту "Мама-предприниматель" пройдут 36 жительниц Ставропольского края, сообщила во вторник пресс-служба краевого министерства экономического развития.

"Для участия было подано 115 заявок, конкурсный отбор прошли 36 женщин, имеющих несовершеннолетних детей или находящихся в декретном отпуске. Участницам проекта расскажут о государственных мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, об экономических основах ведения бизнеса, финансовой составляющей, видах налогообложения", - говорится в сообщении.

Помимо лекций и тренингов по ведению бизнеса, участницы проекта посетят предприятия, созданные в регионе женщинами-предпринимателями. Организаторы проекта также проведут конкурс стартапов. "Проект даст участницам бесплатное обучение основам индивидуального предпринимательства для молодых мам и возможность получить 100 тыс. рублей на открытие собственного бизнеса", - процитировали в пресс-службе министра экономического развития региона Сергея Крынина.

В 2018 году регион впервые стал участником проекта "Мама-предприниматель", организованного Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и комитетом по развитию женского предпринимательства "Опоры России".