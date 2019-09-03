Старинное здание медицинского колледжа капитально отремонтировали в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 3 сентября. /ТАСС/. Старинное здание медицинского колледжа Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) капитально отремонтировали, сообщили во вторник в пресс-службе вуза.

"После капитального ремонта свои двери для студентов распахнул медицинский колледж Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова. История колледжа начинается с 1925 года, во время Великой Отечественной войны в здании располагался военный госпиталь, в 2019 году здесь обучатся около 3 тыс. студентов", - сказали в пресс-службе.

Здание полностью обновлено, все учебные аудитория колледжа оборудованы новой мебелью, симуляционными муляжами и тренажерами, кабинеты оснащены современными дидактическими и методическими материалами.

"Была проделана огромная работа, мы старались создать комфортные условия для обучения будущих медиков. Мы благодарим правительство республики, которое нам помогает и поддерживает все наши начинания", - цитирует ректора КБГУ Юрия Альтудова его пресс-служба.

По словам директора колледжа Светланы Пшибиевой, у студентов появились лучшие условия для учебы. "У нас есть все необходимое для обучения каждого студента. Новое учебное оборудование позволяет одновременно занять практической работой 15 человек, то есть всю учебную группу. Здание давно нуждалось в капитальном ремонте", - отметила она.

В настоящее время колледж располагает современной учебно-материальной базой. Занятия проводятся в 35 оборудованных кабинетах. В учебном корпусе находятся спортивный зал, читальный зал на 50 мест, актовый зал на 300 мест, современная оборудованная студенческая столовая, студенты проживают в двух благоустроенных общежитиях.