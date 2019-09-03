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Северный Кавказ

Школу в ауле Карачаево-Черкесии оснастили интерактивным образовательным комплексом

На торжественную линейку приехал зампредседателя правительства КЧР Хызыр Чеккуев

ЧЕРКЕССК, 3 сентября. /ТАСС/. Школа в ауле Старо-Кувинск Адыге-Хабльского района Карачаево-Черкесии (КЧР) оснащена интерактивным образовательным комплексом, сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"По поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова заместитель председателя правительства КЧР Хызыр Чеккуев посетил школу в ауле им. академика Н. Б. Экба Старо-Кувинск в Адыге-Хабльском районе. Вице-премьер поздравил с Днем знаний школьников и педагогический коллектив школы и передал учащимся интерактивный комплекс, включающий в себя проектор, экран и ноутбук", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что ранее учителя и родители обратились к главе региона с просьбой о содействии в приобретении оборудования. Благодаря новому комплексу уроки станут более наглядными и эффективными.

Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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