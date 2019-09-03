Около трети садов интенсивного типа в России закладывают в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 3 сентября. /ТАСС/. Около трети садов интенсивного типа, которые ежегодно закладываются в России, сажают в Кабардино-Балкарии (КБР). В первом полугодии 2019 года в республике по такой технологии посадили около 1,3 тыс. га садов, сообщили во вторник ТАСС в региональном министерстве сельского хозяйства.

"Интенсивное садоводство в КБР развивается с 2008 года. В первом полугодии 2019 года заложено 1280 га садов при целевом индикаторе государственной программы КБР "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" в 1150 га, что соответствует 27,7% от общероссийского показателя", - рассказали в министерстве.

Там добавили, что опыт последних лет показал, что природно-климатические условия республики благоприятствуют возделыванию садов интенсивного типа, позволяя выращивать урожаи высокого качества. "Общая площадь многолетних насаждений в республике на 1 января 2019 года составила 19 тыс. 118 га, в том числе садов интенсивного типа - 10 тыс. 839 га. Валовой сбор плодов и ягод в 2018 году составил 257,2 тыс. т, что почти на 20% больше к уровню 2017 года", - уточнили в Минсельхозе.

В министерстве отметили, что в республике создана собственная база для развития садоводства: заложены питомники, производятся бетонные столбики для установки шпалерных опор, пластиковая тара европейского стандарта для хранения плодоовощной продукции.

Интенсивное садоводство предполагает посадку 800-1000 деревьев на гектар земли, плодоношение начинается на второй год.