Спасенный на Эльбрусе школьник из Череповца намерен вновь покорить вершину горы

Подросток отметил, что намерен подойти к подготовке восхождения более ответственно. Он также рассказал, почему принял решение пойти на Эльбрус. "Думал: лето кончается, мне нужно куда-то ехать, надо посмотреть, какие есть горы в России. У нас есть множество гор, в том числе самая высокая гора Европы - Эльбрус. То, что я смог узнать за три недели о подготовке в интернете, этого совершенно недостаточно", - отметил он.

"Все могло иначе получиться, если бы меня не нашли или я упал бы куда-нибудь. Я потом взойду на Эльбрус, только надо акклиматизироваться и найти команду", - приводит пресс-служба слова школьника, которого посетили участники экспедиции.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 3 сентября. /ТАСС/. Ученик череповецкой школы, который был спасен на вершине Эльбруса экспедицией, в которую вошли победители конкурса "Лидеры России", намерен снова совершить восхождение. Об этом сообщила пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

В свою очередь гендиректор (АНО) "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, который участвовал в спасении подростка, отметил в беседе с ним, что "в жизни есть много способов проверить себя, но делать это нужно без риска для жизни и здоровья". "Судя по амбициям Игоря, я уверен, что все победы впереди, все у него будет хорошо. Спасибо врачам, спасибо за тот уход, который здесь организован. Здесь обеспечены качественные и профессиональные условия, которые, я уверен, будут способствовать его скорейшему выздоровлению", - сказал он журналистам после посещения школьника в больнице.

2 сентября победители конкурса "Лидеры России" во время восхождения на Эльбрус на высоте около 5,6 тыс. метров обнаружили молодого человека, который потерял сознание на вершине горы. Они спустили старшеклассника до высоты около 5 тыс. метров, где передали его сотрудникам МЧС. После этого пострадавший был госпитализирован в детскую республиканскую больницу в Нальчике.

В спасении участвовали семь человек: инструкторы Александр Яковенко, Александр Расторгуев и Ольга Назаренко, победители конкурса Дмитрий Сенин, Виктор Гневашев и Александр Строганов, а также гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

В пресс-службе АНО напомнили, что восхождение победителей конкурса на вершину становится традицией - в прошлом году на вершину поднимались победители первого конкурса "Лидеры России", которые во время экспедиции заявили о создании клуба "Эльбрус".

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека, более 80 участников получили кадровые назначения на высокие посты.

Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.