Образовательный проект "Яндекс. Лицей" запустили в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 3 сентября. /ТАСС/. Образовательный проект "Яндекс. Лицей" запущен в Махачкале, в настоящее время идет набор желающих. Об этом сообщается во вторник на сайте министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана.

"В Махачкале стартовал набор в "Яндекс. Лицей". Это бесплатные курсы для школьников, которые хотят научиться программировать. Для поступления нужно успешно пройти онлайн-тест на умение логически мыслить, а затем собеседование. Подать заявку можно на сайте проекта до 11 сентября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в "Яндекс. Лицей", программа обучения которого рассчитана на два года, принимаются ученики 8 и 9 классов. "Первый год ребята изучают Python, а на втором - осваивают основы промышленного программирования и работают над учебными проектами. Занятия ведут опытные преподаватели, которые прошли обучение в Яндексе", - сообщается в релизе.

В нем уточняется, что ребята будут учиться по программе "Яндекс. Лицея" в рамках основной школьной программы.

По словам руководителя "Яндекс. Лицея" Марины Сусловой, данный проект является "хорошим стартом для школьников, которым интересны современные технологии". "В "Яндекс. Лицее" ребята могут уже на школьной скамье попробовать себя в роли программиста и получить навыки, которых хватит для работы стажером или младшим разработчиком. Многие наши выпускники получают призы на олимпиадах, в хакатонах и участвуют в конкурсах наравне со взрослыми программистами", - приводятся в сообщении слова Сусловой.

По данным министерства, "Яндекс. Лицей" будет работать на четырех площадках: в Дагестанском госуниверситете, Дагестанском государственном техуниверситете, Дагестанском государственном университете народного хозяйства и на базе "IT-куб". Поддержку проекту оказывают региональные Минкомсвязи и Минобрнауки.

Образовательный проект "Яндекс. Лицей" начал работу в 2016 году в четырех пилотных городах: Пензе, Калуге, Саратове и Тамбове.