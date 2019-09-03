Тысячи россиян почтили память погибших в Беслане в 15-ю годовщину трагедии

Пятнадцать лет назад 1 сентября в результате захвата террористами школы №1 города Беслана в заложниках оказались более 1,2 тысячи человек. При их освобождении 3 сентября погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из них 70 - дети. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.

ВОРОНЕЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Митинги, флешмобы и поминальные молитвы в память о жертвах бесланской трагедии собрали в разных регионах России тысячи человек. В некоторых регионах памятные акции пройдут до позднего вечера, а в Ульяновской области цикл мероприятий "Мы помним Беслан" продлится десять дней.

Пять минут до выстрелов. Что осталось в памяти заложников Беслана

"В Ульяновской области сегодня началась декада "Мы помним Беслан", ее открыл в Ульяновске митинг в память о жертвах террористических актов, собравший более тысячи человек. В этот же день в регионе началась акция "Капля жизни" - в течение недели волонтеры будут раздавать ученикам питьевую воду. К акции присоединятся практически все школы Ульяновской области", - рассказал ТАСС представитель пресс-службы Совета безопасности региона.

Кроме того, во вторник на здании гимназии №1 в Ульяновске открыли обновленную памятную доску уроженцу города - подполковнику Дмитрию Разумовскому, начальнику отделения управления "Вымпел" Центра специального назначения ФСБ России, который погиб 3 сентября 2004 года во время штурма школы в Беслане. Разумовскому посмертно было присвоено звание Героя России.

С молитвой о мире

Жители Барнаула на площади у Алтайского технического университета прочитали стихи о жертвах трагедии, спели песни о мире, а в храме вуза - часовне святой Татьяны - священник отслужил памятную литию. В Нальчике сотни людей пришли почтить память жертв теракта на площадь 400-летия присоединения к России.

"Мы тоже сполна познали, что такое терроризм, ведь в 2005 году террористы напали на Нальчик. На мой взгляд, многие пособники тогдашнего бандподполья по тем или иным причинам не понесли заслуженного наказания, да и, собственно, экстремисты, радикалы и сейчас пытаются помешать нормальной, мирной жизни нашей республики, поэтому впору вспомнить слова великого чеха Юлиуса Фучика: "Люди, будьте бдительны", - сказал на траурном митинге председатель общественной организации "Мир дому твоему" Суфадин Шибзухов.

Председатель Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики Хазретали Дзасежев прочитал молитву. По его словам, ислам категорически не приемлет терроризм в любом его проявлении, а убивший одного человека подобен убившему все человечество.

"Мы просим Господа чтобы он сохранил мир", - добавил благочинный церквей Кабардино-Балкарии отец Валентин (Бобылев).

Заупокойные литии в память о жертвах Беслана прошли во вторник также во всех храмах Калужской области.

Свечи жизни

Сотни свечей зажгли в память о погибших детях Беслана в студенческой столице Сибири - Томске. Акцию солидарности в борьбе с терроризмом провели студенты Томского политехнического университета - напротив главного корпуса вуза после минуты молчания они зажгли 300 свечей. В Новосибирске на берегу Оби в городском парке также прошла минута молчания, после которой школьники, студенты, чиновники зажгли свечи и выпустили в небо белых голубей.

В Санкт-Петербурге, как рассказал ТАСС сопредседатель правления движения "Петербург - город перемен" Георгий Рожков, волонтеры провели флэшмоб у городского мемориала "Детям, погибшим в Беслане". "К мемориалу мы принесли свечки-лампадки, почтили молчанием память погибших людей. Волонтеры выстроились в цифру "1": это и 1 сентября, и школа №1 города Беслана", - рассказал собеседник агентства.

В Калуге вечером также зажгут свечи в память трагедии Беслана. Утром в городе прошел траурный митинг, но, как отметили в пресс-службе городской управы, люди до сих пор несут цветы, игрушки и питьевую воду на площадь Победы. Свечи зажгут вечером и во Владимире, после того как в храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия отслужат молебен.

Воздушные шары и голуби

В Липецке школьники в память о жертвах теракта возложили цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны и выпустили в небо десятки белых воздушных шаров. Они почтили память бойца "Альфы" Олега Лоськова, уроженца Липецкой области, который погиб при освобождении заложников в школе Беслана. Белые шары выпустили и в Назрани на мемориале Памяти и Славы, и в Саратове, в сквере Первой учительницы.

"Обязательно надо проводить такие мероприятия. Более того, нужно проводить уроки противодействия терроризму, учить наших детей помнить о жертвах террора и быть бдительными, особенно в интернете, где можно встретить экстремистов-вербовщиков", - рассказала ТАСС детский омбудсмен Саратовской области Татьяна Загородняя.

Среди тех, кто погиб при освобождении детей Беслана, - майор спецподразделения "Альфа" Вячеслав Маляров, имя которого носит школа №10 в городе Балаково Саратовской области. Сегодня в школе открыли музей героя и установили его бюст.

В Архангельске на митинге тоже запустили в небо белые воздушные шары. "События в Беслане - это общая трагедия для всех жителей России и других государств, общее горе, которое сближает людей и укрепляет наше желание бороться с любыми проявлениями терроризма", - сказал на митинге председатель региональной общественной благотворительной организации "Долг" Александр Лелетко.