Размытые дороги в Коми восстановят к концу сентября

СЫКТЫВКАР, 3 сентября. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные работы в Усть-Куломском районе Коми, где с середины июля действует режим ЧС из-за разрушенных ливнями дорог, будут завершены к концу сентября. Об этом во вторник сообщил на заседании регионального правительства министр строительства и дорожного хозяйства республики Андрей Крикуненко.

В результате проливных дождей в середине июля в районе было разрушено около 20 участков дорог, без постоянного транспортного сообщения оставались более 3 тыс. жителей девяти населенных пунктов, к 20 июля сообщение восстановили. В середине августа отдельные участки дорог вновь подтопило. По поручению главы региона Сергея Гапликова из резервного фонда республиканского правительства было выделено более 27 млн рублей на ликвидацию последствий ЧС.

"12 августа заключены государственные контракты на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации паводковых разрушений на дорогах и по восстановлению водопропускных труб на территории района. Срок их выполнения - 30 сентября 2019 года", - сказал министр.

По его словам, наиболее сильно пострадали автодороги регионального значения Сыктывкар - Троицко-Печорск на участке Пузла - Крутая, Усть-Кулом - Керчомья - Дзель, Зимстан - Нижний Воч - Верхний Воч. Со 2 августа введен временный запрет на проезд транспорта грузоподъемностью более 6 тонн.

Как сообщил в ходе заседания руководитель администрации Усть-Куломского района Сергей Рубан, сейчас ситуация стабилизировалась. Дождей и повторных разрушений нет.

"До наступления зимы нужно заменить 22 водопропускные трубы на участках дорог, чтобы произошедшее не повторилось в дальнейшем", - сказал руководитель муниципалитета.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы и на трассе Том - Керки, которая проходит по территории трех муниципалитетов - Ухты, Сосногорского и Ижемского районов, сообщил глава Минстроя региона. На восстановление размытых дождями участков из резервного фонда выделено более 8 млн рублей.